مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين.. استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي شمالي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب مدارس الإبداع في حي نبل الخاضع لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في ريف حلب الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 609 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و216 طفلاً.