مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين عبر استشهاد رجل بانفجار لغم في عفرين

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن جراء انفجار لغم به من مخلفات الحرب السورية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك أثناء عمله في رعاية المواشي.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 308 بينهم 65 مواطنة و94 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.