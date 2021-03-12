مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين عبر استشهاد وإصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال بتفجيرين في ريف حماة

تواصل مخلفات الحرب السورية تزهق أرواح السوريين بمناطق متفرقة الأراضي السورية، ولعل الريف الحموي يعد من أكثر المناطق التي تشهد انفجارات من مخلفات الحرب مخلفة خسائر بشرية في كل مرة، وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 3 أطفال وإصابة رابع بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية العمية الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشرقي، كما قضى شخص وأصيب اثنين آخرين بجراح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحربي في أرض زراعية بمحيط صوران شمالي حماة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 475 شخصاً، بينهم 72 مواطنة و 149 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 112 شخصاً بينهم 45 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.