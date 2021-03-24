مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين وتقتل وتجرح 4 بينهم طفل وسيدة في ريفي دير الزور وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار في منزل أحد الأشخاص في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تبين أنه ناجم عن انفجار صاعق للغم من مخلفات الحرب، الأمر الذي أدى لمقتل طفل وإصابة قريب له بجراح، على صعيد متصل استشهد رجل وزوجته جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بدراجة نارية كانا يستقلانها بمنطقة وادي العزيب بريف سلمية الشرقي ضمن محافظة حماة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 497 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و154 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 119 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.