مخلفات الحرب تواصل قتل السوريين.. لغم أرضي يودي بحياة طفلين في “الشيخ مسكين” شمالي درعا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين وجرح مواطنين آخرين، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة “الحمراء” الواقعة في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 305 بينهم 65 مواطنة و94 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.