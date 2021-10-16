مخلفات الحرب تودي بحياة ثلاثة أطفال في قرية سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية في ريف السويداء

محافظة السويداء: قتل 3 أطفال وهم شقيقان وطفلة، اليوم، أثناء عبثهم بقنبلة من مخلفات الحرب، في قرية الساقية بريف السويداء.

والجدير بالذكر أن تنظيم “الدولة الإسلامية” دخل القرية وهجر سكانها، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليها في العام 2017.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 608 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و216 طفلاً.