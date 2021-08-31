مخلفات الحرب تودي بحياة رجل وطفله في ريف إدلب

محافظة إدلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل وطفله، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء قطاف محصول التين على أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 581 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و 198 طفلاً.