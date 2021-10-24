مخلفات الحرب تودي بحياة رجل يعمل بقطاف الزيتون في ريف إدلب

محافظة إدلب: وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب نازح من قرى جبل الأكراد في ريف اللاذقية، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف، أثناء عمله بقطاف الزيتون في ريف إدلب الغربي. 

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 611 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و217 طفلاً.

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