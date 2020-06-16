مخلفات الحرب تودي بحياة سائق حصادة حبوب في ريف درعا الشرقي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن يعمل سائقا جراء انفجار لغم أرضي في حصادة حبوب، في بلدة الغارية الغربية شرق محافظة درعا.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 296 بينهم 65 مواطنة و85 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.