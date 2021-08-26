مخلفات الحرب تودي بحياة شاب نازح في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب : استشهد مواطن نازح من أهالي قرية براد بناحية شيراوا بريف عفرين، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية كالوته بناحية شيراوا في ريف عفرين شمالي حلب، حيث جرى نقله إلى إلى مركز الهلال الأحمر الكردي في قرية برج قاص إلا أنه فارق حياته متأثرًا بإصابته.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد طفل وإصابة شقيقته بانفجار جسم من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمنطقة حربنوش بريف إدلب الشمالي الغربي.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة عن استشهاد شقيقين بانفجار مخلفات الحرب في ريف إدلب، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 24 آب استشهاد طفلين شقيقين وإصابة طفلين آخرين بجروح، جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات قصف سابق لقوات النظام على قرية الصواغية شمال شرق مدينة إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 576 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و194 طفلاً.