مخلفات الحرب تودي بحياة شاب وتصيب والدته في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد شاب وأصيبت والدته بجروح خطيرة، جراء انفجار مقذوف مدفع عيار 23 من مخلفات الحرب في قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 429 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 140 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.