مخلفات الحرب تودي بحياة طفلين في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب : استشهد طفلان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سفتك بريف عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، أثناء رعيهما للأغنام على أطراف القرية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 585 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و 200 طفلاً.