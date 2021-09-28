مخلفات الحرب تودي بحياة طفلين وتصيب آخرين في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور: استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، استشهاد طفل دون سن الـ 18، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية، بالقرب من معبر بلدة خشام بريف دير الزور.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 599 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و210 طفلاً.