مخلفات الحرب تودي بحياة طفلين وتصيب الثالث في ريف درعا 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة كفرناسج بريف درعا الشمالي.

على صعيد متصل، أصيب طفل بانفجار مقذوف رشاش ثقيل متفجر كان يعبث به، في مدينة جاسم بريف درعا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 365 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و109 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.