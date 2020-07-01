مخلفات الحرب تودي بحياة طفل شرق محافظة حماة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية أبو حبيلات في ريف السلمية شرق محافظة حماة.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 302 بينهم 65 مواطنة و91 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.