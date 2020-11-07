مخلفات الحرب تودي بحياة طفل في درعا وعنصر في قوات الدفاع الوطني بريف دير الزور

وثّق المرصد السوري، اليوم، استشهاد طفل نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في السهول المحيطة في بلدة عقربا شمالي درعا.

على صعيد متصل، انفجر لغم أرضي في محيط بلدة محكان شرقي دير الزور، ما أدى إلى مقتل عنصر في قوات الدفاع الوطني التابع للنظام.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 373 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و111 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.