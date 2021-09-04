مخلفات الحرب تودي بحياة طفل في ريف حماة

محافظة حماة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الفان الشمالي بريف حماة الشمالي الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 586 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و 201 طفل.