مخلفات الحرب تودي بحياة طفل في ريف حمص الشرقي  

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل من أبناء منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محيط مدينة السخنة.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، انفجاراً نتيجة لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل أحد البساتين الواقعة على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أدى إلى إصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 416 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 130 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.