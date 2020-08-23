مخلفات الحرب تودي بحياة طفل في مخيمات ريف حلب وتصيب آخرين في ريف إدلب

وّثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد طفل بانفجار صاعق قذيفة مدفعية من مخلفات القصف، أثناء عبثه بها في مخيم أخترين في ريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات القصف، على بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 339 شخصا، بينهم 66 مواطنة و101 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.