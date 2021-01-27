مخلفات الحرب تودي بحياة طفل من مهجري عفرين شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري، استشهاد طفل من مهجري عفرين، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء قيامه برعي الأغنام قرب بلدة حيان في منطقة الشهباء شمالي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 425 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 138 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.