مخلفات الحرب تودي بحياة مواطن في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: توفي مواطن من أبناء قرية عون الدادات بريف مدينة منبج شرقي حلب، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، أمس الثلاثاء 29 حزيران، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عمله بأرضه.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية اغبيش التابعة لريف مدينة عين العرب(كوباني) شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،545 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و178 طفلاً.