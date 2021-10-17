مخلفات الحرب توقع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين في ريف إدلب الجنوبي

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار لغم أرضي من مخلفات حرب سابقة اليوم الأحد على أطراف بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بوقوع إصابتين من المدنيين واحدة منهم بحالة خطرة ، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 608 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و216 طفلاً.