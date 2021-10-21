مخلفات القصف والقنابل العنقودية تودي بحياة طفل وتصيب آخر في ريف إدلب

محافظة إدلب: وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في بلدة تفتناز الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام في ريف إدلب.

وتنشر مخلفات الحرب والقنابل العنقودية في معظم الأراضي السورية التي شهدت عمليات عسكرية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 610 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و217 طفلاً.