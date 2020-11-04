مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” تودي بحياة طفلين في ريف دير الزور

استشهد طفلان نازحان بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من محطة العزبة شمال مدينة دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، اليوم، مقتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية كفرسجنة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في ريف إدلب الجنوبي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 371 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و111 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.