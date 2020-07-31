مخلفات حرب تنظيم “الدولة الإسلامية” تودي بحياة رجل في ريف الحسكة

عثرت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” على جثة شخص مقتولا، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة جبل عبدالعزيز غرب مدينة الحسكة.

وكان المرصد السوري وثق، في 23 تموز/يوليو، استشهاد رجل وإصابة طفل، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 315 شخصا، بينهم 65 مواطنة و95 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.