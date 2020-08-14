مخلفات قصف النظام العنقودية تصيب طفلين بجروح خطيرة شرق مدينة إدلب

انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات القصف السابق، اليوم، في الأراضي الزراعية الشرقية لبلدة بنش في ريف إدلب، ما أدى إلى إصابة طفلين من النازحين بجروح خطيرة.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 329 شخصا، بينهم 65 مواطنة و99 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.