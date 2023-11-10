مخلفة أضرار مادية.. انفجار مجهول يدوي في مدينة منبج شرقي حلب

محافظة حلب: دوى انفجار قبل قليل، بالقرب من مركز الشبيبة بجانب الملعب البلدي في مدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، دون معرفة طبيعة الانفجار حتى اللحظة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان، وسط استنفار تشهده المدينة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المستهدف.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 أيلول الفائت، انفجار دوي بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، على طريق منبج – جرابلس بريف حلب الشرقي، تقل قيادي في علاقات مجلس منبج العسكري، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان المستهدف.