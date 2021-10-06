مداهمات في ثلاث ولايات ألمانية للاشتباه في تمويل الإرهاب

أعلنت السلطات الألمانية، أن الشرطة نفذت صباح اليوم الأربعاء، مداهمات شملت شققا ومكاتب في 3 ولايات بتهمة غسل الأموال والاشتباه في تمويل الإرهاب.

وقالت السلطات إن المداهمات واسعة الطاق شملت ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، مؤكدة تنفيذ 10 أوامر اعتقال.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر أمنية قولها إن المداهمات تأتي بصورة أساسية على خلفية الثراء الشخصي للمشتبه بهم، لكن هناك أيضا اشتباها في تمويل الإرهاب.

ووفقا للمصادر ، فإن هذه من أكبر عمليات المداهمات التي جرت في ألمانيا على مدار السنوات السابقة، مشيرة إلى أنه يُشتبه في أنه تم تحويل أكثر من 100 مليون يورو ناتجة من صفقات غير شرعية إلى تركيا وسوريا.

وقالت شرطة دوسلدورف ، إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن “هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة “الحوالة” والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال وهذا النظام يستخدم بشكل واسع في الدول الإسلامية”.

محطة “دبليو دي أر” الرسمية الألمانية من جانبها، قالت إن الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها “حولت أكثر من 100 مليون يورو من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة”.

وأضافت بأن الهدف من الحملة هو تحريز الأدلة ومصادرة أصول غير شرعية.

ومن المقرر أن يعلن مكتب المدعي العام في دوسلدورف مزيدا من التفاصيل عن الحملة خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

المصدر: أخبار القارة الأوربية

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