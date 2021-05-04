مداهمات واعتقالات جديدة لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة شرق الفرات، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت منزل مدير مشفى جديد بكارة بريف دير الزور، واعتدوا بالضرب عليه وصادروا سلاحه واعتقلوا شقيقه، على صعيد متصل، داهمت قسد منتصف الليل، منزلا في مدينة البصيرة بحثا عن مستأجر يعمل ميكانيكي سيارات في المدينة وهو من أبناء محافظة حلب، ولم تتمكن من اعتقاله لعدم تواجده في المنزل و أعتقلت لاجئ عراقي وجدته في المنزل و ثم عادت القوات مداهمة المنزل الساعة الثانية فجرا ولم تعثر على الشخص المطلوب.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سورية الديمقراطية داهمت فجر اليوم حاوي قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت 7 أشخاص، بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية” من ضمنهم 5 نازحين.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت أحد العناصر السابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة الباغوز، المعقل الأخير للتنظيم قبيل انهياره “بشكل صوري” شرقي دير الزور.