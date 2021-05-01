“مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية”.. ناقلة شحن سورية ترسو في ميناء تركي

كشف مرصد مضيق البوسفور، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن “LAODICEA”، وهي ناقلة شحن سورية، عبرت ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء تولوز التركي، حاملة شحنة من الخردة المعدنية.

ونشر المرصد صورا للنقالة التي تمتلكها “Syriamar”، التابعة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري.

يذكر أن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو عام 2015.

وقد فرضت الولايات المتحدة عام 2015، عقوبات على كيانات سورية عدة تشارك في التجارة البحرية، وهي المديرية العامة للموانئ، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، غرفة التجارة السورية، وشركة التوكيلات الملاحية شيبكو، وغيرها.

وناقلة “LAODICEA”، صينية الصنع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 13 ألف طن، وخط إبحارها ضمن البحر المتوسط والبحر الأسود.

يذكر أنها واحدة من ثلاثة ناقلات تمتلكها الهيئة العامة السورية للنقل البحري، “سوريا”، و”فينيقيا”، وذلك بحسب موقع الهيئة الرسمي.