مدعومة بسلاح الجو الروسي.. قوات النظام والمسلحين الموالين لها تواصل عمليات تمشيط البادية السورية

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها مدعومة بسلاح الجو، تمشيط مناطق في البادية السورية والبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، انطلاقاً من باديتي دير الزور الغربية والرقة وصولاً إلى باديتي حمص وحماة.

وفي سياق ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 16 غارة جوية استهدفت مناطق يتواجد فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشرقي وبادية الرقة.

وتحاول فرق الهندسة التابعة لقوات النظام البحث عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لاستهداف مجموعات المشاة على الطرقات وفي أماكن وعرة.

ووثّق المرصد السوري، أمس، مقتل عنصرين وإصابة آخرين من قوات النظام جراء هجوم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم في ريف حماة الشرقي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء ريف إدلب الغربي وإصابة امرأة جراء وقوف سيارة ركاب عائدة من لبنان في منطقة اشتباكات بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام في ريف السلمية الشرقي.