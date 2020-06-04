مدعومة بقوات “التحالف الدولي”.. “قسد” تعتقل 7 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب الحدود العراقية 

شنت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات من “التحالف الدولي” عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية، حيث اعتقلت 7 من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية البو حامضة التابعة لبلدة الدشيشة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات “التحالف الدولي” حضرت لحملة أمنية ضخمة في ريف دير الزور، صباح اليوم، حيث حشدت “قسد” المئات من عناصرها في كل من مدينة البصيرة وصور شرق دير الزور بالإضافة لحقل العمر النفطي، وانتشرت تلك القوات في قرى ريف دير الزور الشمالي الواقعة على الجانب الشرقي لنهر الخابور، تزامنا مع منعها للتنقل بين تلك القرى. ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن العملية ستتركز في البادية الشمالية الشرقية لدير الزور.

وكانت قوات “التحالف الدولي” نفذت إنزالا جويا في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي، في 28 من أيار الفائت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” رجحا مصادر المرصد السوري أنهم من الجنسية العراقية.