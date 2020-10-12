مدعومة بقوات من “التحالف الدولي” ومروحياتها.. “قسد” تداهم قرية في ريف الحسكة وتعتقل أشخاص بتهمة الانتماء لـ”التنظيم”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عملية مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات “التحالف الدولي” وبتغطية جوية من مروحياتها، في قرية المدينة شرقي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت، أمس، بلدة ذيبان في ريف دير الزور، بحثاً عن مطلوبين لها، حيث تمكنت من اعتقال عناصر من الميليشيات الإيرانية و”الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام من أبناء البلدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، منزلاً في بلدة السوسة الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شابين اثنين من المنزل، دون معرفة الأسباب.