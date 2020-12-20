مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي”، اعتقلت قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله الواقع في قرية ابريهه بريف دير الزور الشرقي.

ونشر المرصد السوري في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”، طالت عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ثلاث أشخاص يديرون أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين مناطق “قسد” ومناطق النظام بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل.

وبحسب مصادر المرصد السوري، من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، مسؤول سابق في قوات “الدفاع الذاتي”، قبل أن يترك عمله ويفتتح معبر نهري للتهريب بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.