مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”.. قوات سوريا الديمقراطية تداهم منطقة شمالي دير الزور وتقتل عنصر سابق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سورية الديمقراطية مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي” داهمت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، منطقة المجيد في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، وطلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت عدم الخروج من المنازل، قبل أن تبدأ بعملية الدهم، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما أدت العملية إلى مقتل شخص وإصابة زوجته و هو عنصر سابق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا كان يقيم في مناطق “درع الفرات” بريف حلب، قبل أن يعود حديثاً إلى بلدة الصور شمالي دير الزور، بالإضافة إلى قيام مروحيات “التحالف الدولي”، باستهدف مخزن للعبوات الناسفة في الوادي على أطراف بلدة الصور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12أكتوبر/تشرين الأول، عملية مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات “التحالف الدولي” وبتغطية جوية من مروحياتها، في قرية المدينة شرقي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت، أمس، بلدة ذيبان في ريف دير الزور، بحثاً عن مطلوبين لها، حيث تمكنت من اعتقال عناصر من الميليشيات الإيرانية و”الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام من أبناء البلدة.