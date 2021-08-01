المرصد السوري لحقوق الانسان


مدعومة بمروحيات التحالف.. قسد تعتقل 4 أشخاص في دير الزور بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

 

محافظة دير الزور: نفذت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي حملة تفتيش ومداهمات في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، اعتقلت خلالها أربعة شبان بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي 27 يوليو/تموز المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة الاثنين عملية إنزال في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات بينها ناقلة جند ، اعتقلت من خلالها مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” و قيادي آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل، كما قام عناصر التحالف بتفجير منزل مواطن بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سورية الديمقراطية أو قوات برية.

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

قد يعجبك ايضا المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول