مدعومة بمروحيات التحالف.. قسد تعتقل 4 أشخاص في دير الزور بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور: نفذت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي حملة تفتيش ومداهمات في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، اعتقلت خلالها أربعة شبان بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي 27 يوليو/تموز المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة الاثنين عملية إنزال في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات بينها ناقلة جند ، اعتقلت من خلالها مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” و قيادي آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل، كما قام عناصر التحالف بتفجير منزل مواطن بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سورية الديمقراطية أو قوات برية.