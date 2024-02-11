مقتل عنصر كوماندوس بقصف تركي.. والأخيرة تجدد قصفها لمواقع ضمن مناطق مجلس منبج العسكري بريف منبج

محافظة حلب: فارق الحياة عنصر من قوات الكوماندوس بمجلس منبج العسكري، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف تركي استهدف ريف منبج، كما أصيب عنصر آخر نتيجة انقلاب سيارته أثناء القصف التركي.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع في جبل الصياد وقرية توخار بريف منبج ضمن مناطق مجلس منبج العسكري وقوات النظام شرقي محافظة حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 9 شباط، إلى أن مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت نقطة عسكرية لقوات النظام في ريف منبج الشمالي الغربي.

كما طال القصف قرية الدندنية شمال غرب منبج، والقرى المحيطة بخطوط الجبهات الشمالية والغربية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 3 شباط الجاري مقتل عنصر من قوات جبهة الأكراد، إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية قرط ويران بريف منبج شرقي حلب.