مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى في ريف حلب الشمالي واشتعال النيران في ممتلكات المدنيين

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى مرعناز، وأم الحوش، وأم القرى وتل مضيق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وأدى القصف المدفعي لاشتعال النيران في ممتلكات المدنيين.

وأشار المرصد السوري في 8 أيار الجاري، إلى إصابة عناصر في صفوف القوات الكردية، إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية، لمواقعهم قرب قرية أبين بناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.