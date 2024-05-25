مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قريتين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قريتي أم القرى وأم الحوش ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 21 أيار الجاري، إلى اندلاع حرائق في حقول زراعية، نتيجة الاشتباكات عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة ” درع الفرات”.

واشتعلت محاصيل بأراض زراعية في قرية الدندنية بريف منبج شرق محافظة حلب، إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية مواقع بالقرية، فيما اتجهت سيارات الإسعاف وفرق إطفاء الحرائق إلى مكان الحريق.