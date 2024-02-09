مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف نقطة لقوات النظام وقرى في الريف الحلبي

مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف نقطة لقوات النظام وقرى في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها نقطة عسكرية لقوات النظام في ريف منبج الشمالي الغربي.

كما طال القصف قرية الدندنية شمال غرب منبج، والقرى المحيطة بخطوط الجبهات الشمالية والغربية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 3 شباط الجاري مقتل عنصر من قوات جبهة الأكراد أمس إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية قرط ويران بريف منبج شرقي حلب.