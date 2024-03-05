مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى مديونة وتلال العنب ودير قاق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 29 شباط الفائت استشهاد مواطن في العقد الثالث من العمر، وأصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام.