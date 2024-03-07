مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرية بريف منبج وتصيب مواطن بجروح

محافظة حلب: أصيب مواطن بجروح بليغة إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على قرية الهوشرية بريف منبج شرقي حلب، كما تسبب القصف بوقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 29 شباط الفائت استشهاد مواطن في العقد الثالث من العمر، وأصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.