مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق في الريف الحلبي

مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت والشيخ عيسى ومنغ، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى تعرض محيط المشفى الوطني وقرية سيجراز غربي مدينة إعزاز ومحيط مخيم “كويت الرحمة” ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

بدورها ردت القوات التركية بقصف استهدف محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومرعناز والمالكية وشوارغة بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب.