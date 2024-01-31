مدفعية قوات النظام تقصف قريتين وبلدتين في ريفي حلب وإدلب

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان”، بالمدفعية الثقيلة قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي.

كما طال القصف المدفعي محيط بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، ومحيط بلدة آفس شرقي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري اليوم، مقتل 6 عناصر من هيئة تحرير الشام إثر استهداف طائرة مسيّرة “انتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية سيارة عسكرية تابعة للهيئة بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.