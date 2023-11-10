مدنيون ضحية الاقتتال بريف دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية والمسلحين المحليين

محافظة دير الزور: منذ بدء القتال بين “قسد” والمسلحين المحلين شرق الفرات شرعت قيادات في الميليشيات الإيرانية باستغلال الحرب الدائرة في شرق الفرات وزجوا المقاتلين للقتال ضد “قسد”، وتقوم تلك الميليشيات بالعبور إلى شرق الفرات عبر السرير النهري (التهريب).

وتشهد المنطقة حركة نزوح من قبل الأهالي بسبب سقوط القذائف الصاروخية ووقوع عدة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، حيث توجه قسم منهم إلى مركز المدينة وآخرين إلى محافظة دمشق خوفاً على أرواحهم من القصف.

وقالت (ه.ك) للمرصد السوري وهي أم لـ 4 أطفال يعيشون دون معيل: تركت منزلي بسبب القصف الذي تنفذه “قسد” على مناطقنا واتجهت إلى المنازل البعيدة عن نهر الفرات ولا قدرة لي على النزوح لأماكن أخرى بسبب قلة المال، كنت أعمل في مجال الزراعة أما الآن لا أستطيع أن أعمل أي شيء بسبب القصف المفاجئ من قبل “قسد”

بدوره قال (ت.ق) للمرصد السوري، وهو أحد سكان مدينة الميادين:

أكثر من مرة بدأت تسقط علينا القذائف من مناطق قسد بسبب قيام المجموعات التابعة للنظام والميليشيات الإيرانية بضرب دوريات تابعة لقسد على الطرف الثاني لنهر الفرات

وقال(م.ك) للمرصد السوري، وهو من سكان منطقة بقرص المحاذية لنهر الفرات: نعيش أجواء الحرب ليلاً وأضطر ان أغادر منزلي انا وعائلتي بسبب القصف المتبادل بين قسد وقوات النظام والميليشيات الإيرانية

حيث تقوم الميليشيات بالتسلل إلى مناطق قسد وتقوم قسد بالرد بالقذائف وأغلبها تسقط على المدنيين.

وتستمر ميليشيات الدفاع الوطني وجيش العشائر ولواء القدس بدفع أبناء المنطقة للقتال في شرق الفرات ضد “قسد”.