مديرية أوقاف ولاية هاتاي “اسكندورن” تحول مزار “النبي هوري” الأثري إلى مسجد في ريف عفرين شمالي غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن وزارة الأوقاف التابعة لولاية هاتاي في تركيا “اسكندورن”، حولت مزار “النبي هوري” الأثري إلى مسجد، من خلال قيامها بترميم المزار الواقع في ناحية شرا شمال شرق مدينة عفرين، بعد تعرض المزار لعمليات تجريف وحفر من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة بهدف البحث المقتنيات الأثرية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، أن عمليات سرقة وسلب ونهب ممنهجة لآثار “عفرين” تتواصل مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث أكدت مصادر موثقة أن الفصائل الموالية لتركيا أطلقت يد منقبي الآثار في عفرين مقابل مبالغ مالية ضخمة، وأفادت المصادر بأن قطعاً أثرية تم العثور عليها في موقع النبي “هوري” أو(سيروس) أو(قورش) والتي تعود إلى عدة حضارات أقدمها من الفترة الهلنستية عام 280 ق.م جرى سرقتها، كما أن عمال التنقيب استخدموا آلات للحفر وأجهزة متطورة للكشف عن أماكن تلك القطع الأثرية، فيما قالت مصادر “المرصد” إن المنقبين عثروا على لوحات فسيفسائية تم تهريبها إلى تركيا عبر تجار بتسهيلات مشتركة من القوات والفصائل المسيطرة على تلك المنطقة.