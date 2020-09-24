“مديرية التربية في إدلب” تقرر افتتاح المدارس الأسبوع القادم.. و35 إصابة جديدة بـ”كورونا” في شمال غرب سورية 

أصدرت “مديرية تربية إدلب الحرة” قراراً بفتح المدارس في أول أيام الأسبوع القادم الموافق لـ26 أيلول الجاري، مع ضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”.

يأتي ذلك في ظل انتشار الوباء في مناطق شمال غرب سورية، وسط ضعف قطاع الصحة وقلة المواد والمعدات الطبية.

على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 760شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 75 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 335 .

ووثق المرصد السوري ارتفاع عدد الوفيات في شمال غرب سورية إلى 9 وهم: امرأة مسنة في بلدة الدانا بريف إدلب، وأخرى في في بلدة صوران بريف حلب، وطبيب في ريف حلب الشمالي، ورجل مسن في مدينة الباب، ورجل خمسيني في مدينة سلقين بريف إدلب، و4 أشخاص في مدينة الباب بريف حلب.