“مدير المرصد السوري”: “أبو وقاص” العراقي كان قيادي في محافظة دير الزور ضمن تنظيم “داعش”، انتقل بعد انهيار التنظيم إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مع مجموعة من مقاتليه

“مدير المرصد السوري”: “أبو وقاص” العراقي كان قيادي في محافظة دير الزور ضمن تنظيم “داعش”، انتقل بعد انهيار التنظيم إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مع مجموعة من مقاتليه

“مدير المرصد السوري”: “أبو وقاص” العراقي كان قيادي في محافظة دير الزور ضمن تنظيم “داعش”، انتقل بعد انهيار التنظيم إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مع مجموعة من مقاتليه، انضموا وانخرطوا ضمن صفوف “أحرار الشرقية” على أساس أنهم من محافظة دير الزور

القيادي العراقي اختفى منذ نحو شهرين بعد دخوله الأراضي التركية، توجه إما لمصر أو إما جرى إرساله مع مجموعة أُخرى إلى ليبيا

المخابرات التركية تعلم بكل ذلك، لدنيا تفاصيل أيضا عن تسليم سجناء من تونس من عناصر تنظيم ” الدولة الإسلامية” وآخر عراقي إلى “هيئة تحرير الشام” ونقلهم من هذا السجن، أيضا تهريب سجناء آخرين، عندما تحدثنا سابقا عن فرار 8 سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الباب، وإذا بهم هؤلاء السجناء باتوا في ليبيا.