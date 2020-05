مدير المرصد السوري: أعتقد أن انهيار النظام السوري آت لا محالة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهوراً بشكل يومي

مدير المرصد السوري: أعتقد أن انهيار النظام السوري آت لا محالة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهوراً بشكل يومي، رامي مخلوف كان سبب رئيسي بها، وهو لديه الكثير من الشركات في اوربا الشرقية تحت أسماء وهمية، الآن هناك نظام مهدد بالانهيار بشكل كامل، هل يقف هؤلاء إلى جانب رامي مخلوف "الحرامي"، أم يقفوا إلى جانب "بشار الأسد" المجرم الذي يريد أن يحافظ على النظام بصورة أو أُخرى، البعض كان يعتقد أن عائلة رامي مخلوف كبيرة ولديها صولة وجولة بين أبناء الطائفة "العلوية" لكن هذا الكلام غير صحيحرامي مخلوف ليس لديه حاضنة شعبية، حتى ضمن الطائفة العلوية، شركات رامي مخلوف التي جاءت من نهب أبناء الشعب السوري كانت تشغل الكثير من السوريين ومن أبناء الطائفة العلوية تحديداً، كـ "جمعية البستان" التي كانت تدفع رواتب لعشرات آلاف العوائلعندما يقوم شقيق رامي مخلوف بالتخلي عنه بهذه الطريقة هذا يعني أن هناك قرار ضمن العائلة، قرار داخل الطائفة أن رامي مخلوف بات منبوذاً وكل ماقاله "الداعية" رامي مخلوف لن يؤثر على ولاء البعض لنظام بشار الأسد خوفاً من الانهيار المفاجئ

