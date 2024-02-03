مدير المرصد السوري: أمريكا لا تريد أن تقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في دير الزور، ونقل القيادات إلى دمشق وحمص ليست محض الصدفة، من ضمن 18 الذين قتلوا في الاستهدافات الجوية الأمريكية لا يوجد عناصر من الإيرانيين قد يكونوا من العراقيين أو السوريين أو الأفغان، أي أن هناك تجنباً لسقوط قتلى ضمن صفوف الميليشيات بشكل كبير جداً، وجرى إخلاء المواقع وفق رسالة تحذيرية أمريكية، الذين قتلوا هم حراس للمواقع المستهدفة على مسافة 130 كيلومتر، لم يقتل فيها أي قيادي من الحرس الثوري الإيراني ولا من حزب الله اللبناني، الهجمات ستعود مرة أخرى، لم يكن هناك رد من إيران، هل هناك اتفاق غير معلن بين الأمريكيين والإيرانيين كل شيء وارد، الجبهة مختلفة تماماً بصدد قتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في مناطق ريف دمشق، إسرائيل لديها قرار واضح بقتل قيادات، الأمريكان قالت بأن القصف استمر 30 دقيقة، ولكن الغارات استمرت لـ 3 ساعات من كان يقصف مع الأمريكيين من البوكمال وصولاً إلى دير الزور، إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية، النظام السوري لا قدرة له في تحجيم الدور الإيراني في المنطقة.